Lekker relaxen in hangmatten in Bosland 29 juni 2018

In Bosland kan je voortaan her en der uitrusten in een hangmat. De Boslandpartners lanceerden enkele jaren geleden al een uitleendienst voor een hangmat. Gasten konden toen terecht bij de Soeverein, waar zelfs een speciale hangmat voor baby's ter beschikking werd gesteld. De dienst werd omwille van het succes uitgebreid naar vier Boslandgemeenten. Je kan vanaf nu in Hechtel-Eksel terecht bij de dienst Toerisme, Camping De Lage Kempen en B&B Paenhoeve. In Overpelt is dat bij de dienst Toerisme, 't Ezelsbrugske en B&B 't Pleintje. In Lommel is dat bij de dienst Toerisme, Center Parcs De Vossemeren, Camping Sjorovo en de Soeverein. En je kan ten slotte ook terecht bij Toerisme Peer. (BVDH)