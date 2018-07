Lago Pelt open tot 1 uur 's nachts 27 juli 2018

Komende dagen geeft de thermometer zonnebaden, ijsjes en afkoeling in verfrissend water aan. Het is geen weer om te shoppen, te werken of thuis te zitten: iedereen snakt naar afkoeling. Aangezien een eigen zwembadje vullen geen optie is met deze droogte, moet je wel een alternatief zoeken. Daarom pakt Lago Pelt uit met extra lange openingsuren.





Zwemparadijs

Dommelslag wil zijn bezoekers op de warmste dag van het jaar extra verfrissing brengen. Omdat de nachten amper afkoelen, nodigt LAGO Pelt iedereen uit om een late avondduik te nemen in het zwemparadijs. Dit zal uitzonderlijk geopend zijn tijdens deze tropische nacht van vrijdag op zaterdag zodat iedereen maximaal kan genieten van het uitgebreide zomeraanbod. Je kan van 's morgens vroeg 10 uur tot vrijdagnacht 1 uur terecht in LAGO Pelt Dommelslag om afkoeling te zoeken. Tijdens het weekend gelden de normale openingsuren, namelijk zaterdag tot 19 uur en zondag tot 18 uur.





Met een verwarmd buitenbad, een bandenglijbaan, wildwaterbaan en zoveel meer is het de ideale plaats om even heerlijk te komen verkoelen.





IJsjes

Wie vakantie zegt, zegt in één adem ook ijsjes eten. "Dankzij IJsboerke kunnen we op vrijdag 27 juli de eerste 120 bezoekers van LAGO Pelt Dommelslag trakteren op een heerlijk raketijsje", oppert zwembadmanager Bert Thijs. Ook het Rest-eau-café van elk LAGO zwemparadijs beschikt over een gezellig terras en een ruime menukaart boordevol verfrissende cocktails, lekkere slaatjes en zo veel meer.





