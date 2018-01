Laatste weekend voor voorstel nieuwe straatnamen 02u36 0

Nog tot en met zondag 14 januari kan iedereen een voorstel indienen voor een nieuwe straatnaam in de fusiegemeente via www.participelt.be. In Neerpelt en Overpelt zijn er 54 identieke of gelijkluidende straatnamen. Daardoor zullen deze straten vanaf 1 januari 2019, wanneer de gemeente Pelt uit de startblokken schiet, een nieuwe naam krijgen. Op dit moment staat de teller op 200 unieke namen. De Breughelstraat in Neerpelt is koploper met 19 voorstellen. Voor vier straten werd nog geen voorstel voor een nieuwe naam ingediend: Acaciastraat, Eindestraat, Molenbroek en Nieuwstraat. Alle suggesties blijven dus zeker welkom. Na zondag zal een werkgroep zich bezighouden met de voorstellen. Vervolgens zullen bewoners via buurtbabbels de weerhouden voorstellen bespreken. De definitieve beslissing ligt bij de gemeenteraden.





(BVDH)





