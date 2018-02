Kwaliteitslabel voor Mariaziekenhuis 09 februari 2018

02u39 1

Het Mariaziekenhuis in Overpelt heeft zijn eerste NIAZ-kwaliteitslabel binnen gehaald. "96% op het rapport: dat is een ongelofelijk mooi resultaat", glundert algemeen directeur Bernard Himpens.





NIAZ staat Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Een team van acht deskundigen beoordeelde aan de hand van meer dan 2.000 criteria het ziekenhuis op alle facetten van kwaliteitsvolle zorg. Na een grondige audit eind november werd geconcludeerd dat het Mariaziekenhuis hoogstaande kwalitatieve zorg aanbiedt in een 'cultuur van continue verbetering'. Een van de opvallende zaken in het ziekenhuis was het aantal initiatieven op vlak van veiligheid. Ook het onthaal van nieuwe medewerkers werd geciteerd als een grote troef, evenals de preventie, de gezondheidsbevorderende initiatieven en de aangeboden gezondheidsinformatie. Zo bereikte de inforeeks 'Het Mariaziekenhuis spreekt' een groot publiek. "Na de audit vertelden medewerkers en artsen me dat er heel wat verbeterd is in ons ziekenhuis en dat ze hieraan willen 'vasthouden'", geeft kwaliteitscoördinator Jos Bollen mee. Het kwaliteitslabel is vier jaar geldig, daarna kan het verlengd worden na een nieuwe externe audit. (BVDH)





Meer over Mariaziekenhuis

gezondheid