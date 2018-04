KVG Neerpelt-Overpelt wint 31ste Egelprijs 10 april 2018

De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) Neerpelt-Overpelt heeft de 31ste Egelprijs gewonnen. Deze trofee wordt uitgereikt door jong CD&V Pelt en bekroont Peltenaren die de gemeente positief in de kijker zet.





Het was de eerste keer dat de trofee betrekking had op Overpelt en Neerpelt, vermits zij in 2019 fuseren. De winnende KVG is reeds zeventig jaar actief in Pelt en viert dat jubileum dus met een mooie prijs. De twee andere genomineerden voor de prijs waren auteur Mille Vermeulen en vzw Paliovik, een steunfonds voor palliatieve zorg voor ieder kind.





De prijsuitreiking vond plaats in 'De Kompen' in Sint-Huibrechts-Lille.





(BVDH)