Koren van EMJ bezoeken Ieper 27 april 2018

03u00 0 Overpelt Vanavond gaat het 66ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd van start. Tot en met 2 mei zullen 88 koren uit 23 landen hun vocale talenten laten horen. Uit België nemen 31 koren deel. Een omvangrijke groep bezoekt maandag in het kader van de 100ste verjaardag van WOI Ieper en doet er mee aan de 'Last Post'-ceremonie.

De deelnemers komen uit alle uithoeken van de wereld, van Israël tot Ecuador. Zoals gebruikelijk staan de juryconcerten centraal tijdens de andere festivaldagen, naast tal van andere optredens en verbroederingsmomenten. Op het Kerkplein wordt het festival vanavond geopend met 'A Taste of Neerpelt', gevolgd door de 'Kick-off' in het Provinciaal Domein Dommelhof en de onthulling van een kunstwerk van de Neerpeltse kunstenares Hilde Keunen aan het gemeentehuis. Verder is het uitkijken naar de feestelijke parade en de proclamatieshow op zaterdag, de festivalmis in de St.-Niklaaskerk op zondag en alle concerten die gedurende het hele weekend plaatsvinden. Daarvoor wordt ook een beroep gedaan op zalen in Hamont-Achel en Overpelt. In Palethe is er zaterdagavond ook een Verbroederingsconcert. Afsluiten doet men dinsdag met een parade aan Dommelhof, een proclamatie en het laureatenconcert 'Brillante'.





Maar liefst 560 enthousiastelingen, met daarbij koorleden, festivalbezoekers en begeleiders, trekken maandag met een speciaal ingelegde trein naar Ieper. Een speciaal gelegenheidskoor met 350 leden uit negen Europese landen herdenken er de gruwel van honderd jaar geleden. Via www.emj.be en het festivalboekje is alle info beschikbaar. (BVDH)