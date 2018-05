Koning Meuris en Koningin Emmers op brochure Palethe 09 mei 2018

02u48 0 Overpelt Palethe stelt haar nieuwe programma 2018-2019 voor. Op de opvallende cover van de brochure schitteren Neerpeltenaren Stijn Meuris en Joke Emmers als koning en koningin. Door de fusie met Overpelt spelen zij vanaf 2019 een thuismatch in het cultuurcentrum.

In totaal telt het nieuwe programma meer dan zeventig podiumvoorstellingen. Het programma bevat gevestigde waarden (zoals Steven Goegebeur, kapitein Winokio, Voice Male, Buurman, Stijn Meuris, Stan Van Samang) nieuw talent en namen uit de comedy. "Er is ook weer plaats gemaakt voor het betere werk uit de blues- en rootswereld, leuke familievoorstellingen en spectaculair circustheater. Tenslotte staan er heel wat bekende acteurs uit het theater op de planken zoals Peter De Graef, Tom Van Dyck, Sien Eggers, Joke Emmers en Bruno Vanden Broecke. En ook het uitgebreide programma aan vormingsinitiatieven, tentoonstellingen en films verliezen we niet uit het oog", legt schepen van Cultuur Carine Van Gerven (CD&V) uit. Het hele aanbod staat te vinden op www.palethe.be.





Dinsdag 15 mei organiseert CC Palethe een gratis presentatieavond om 20.30 uur in de Zinne. Wie aanwezig wil zijn, dient wel even een zitje online of via mail te reserveren. Vanaf donderdag 17 mei opent de ticketverkoop voor iedereen, ook dan kan je via de site online reserveren. (BVDH)