Knieprothese plaatsen? Robot doet het wel 16 februari 2018

02u31 0 Overpelt Als allereerste ziekenhuis in België laat het Mariaziekenhuis vanaf april een MAKO-robot knieprotheses plaatsen. Die kan bij de plaatsing een precisie bereiken die zelfs voor een chirurg niet haalbaar is.

Het plaatsen van een knieprothese of kunstknie door een robot is een grote doorbraak in de orthopedische chirurgie. "Dit laat ons toe om op een constante reproduceerbare manier de cruciale fase van de operatie - waarbij de stand van de prothese bepaald wordt - door de robotarm te laten uitvoeren", verklaar orthopedisch chirurg Geert Leirs. Een tweede groot voordeel ligt in de sterk ingekorte hospitalisatieduur en snelle revalidatie na de operatie. "Door robotchirurgie is het mogelijk om zo nauwkeurig te werken dat er maar zeer beperkte schade wordt aangebracht aan die weken delen en het herstel dus vlotter verloopt", gaat hij verder. Intussen zijn er in Europa reeds 18 knierobots operationeel, nadat deze in april 2017 werden gelanceerd. Later zouden ook heupprothesen tot de mogelijkheid behoren. Er zijn nauwelijks beperkingen voor de plaatsing van een kunstknie met de MAKO-robot. Vrijwel elke patiënt komt ervoor in aanmerking. Zo kan deze manier van plaatsing al gauw een courante techniek worden. De introductie van de MAKO-robot gaat gepaard met een investering van bijna 1 miljoen euro. (BVDH)