Kinderen op molenstage aan Heesakkerpark 27 juni 2018

Tijdens de eerste week van de zomervakantie organiseert Overpelt in samenwerking met de vzw Levende Molens een Molenstage voor kinderen. Hier leren zij van een molenaar alles over molens en kunnen ze ook zelf aan de slag gaan. Van wieken vastzetten tot graan malen, het is allemaal aan de jeugd. "Op die manier brengen we hen in contact met dit boeiende erfgoed van onze gemeente," zegt schepen van cultuur en erfgoed Carine Van Gerven (CD&V). Overpelt heeft nog steeds twee watermolens en een windmolen aan het Heesakkerpark, met bijhorend molenmuseum. De molenstage loopt van 2 tot en met 6 juli en is bedoeld voor kinderen geboren tussen 2006 en 2010. Deelname kost 75 euro in totaal of 15 euro per dag. Inschrijven kan via www.i-school.be/login. Er is vooropvang vanaf 8 uur in het Sportcentrum. De kinderen die deelnemen aan de Molenstage worden om 9.30 uur naar de activiteit gebracht. (BVDH)