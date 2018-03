Kinderen maken 'Graag Traag'-borden 27 maart 2018

Het gemeentebestuur organiseert al voor de negentiende keer de actie 'Graag Traag'. Die moet in de zomermaanden aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in Overpelt, en weggebruikers aansporen om trager te rijden. De boodschappen waarmee dat zal gebeuren, worden door de kinderen zelf gemaakt. "Dat levert meteen een grote overtuigingskracht op", zegt schepen van Jeugd Ann Van Dorpe (CD&V). Kinderen die mee willen werken aan de actie, zijn op woensdag 4 april welkom in de grote hal van de gemeentewerf. Inschrijven kan tot 2 april bij Lize Pinxten van de gemeentelijke jeugddienst.





