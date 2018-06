Kids sjezen met roze Range Rover door ziekenhuis 26 juni 2018

02u41 0 Overpelt Dankzij de Vlaamse Kinderliga kunnen kinderen vanaf nu in een hippe CliniCar door de onderzoekskamer van het Mariaziekenhuis rijden. "Elke vorm van afleiding is welkom", legt medisch diensthoofd dokter Luc Vandenbossche uit.

Het ziekenhuis is geen plaats om vrolijk van te worden. De twee wagens, een witte Mercedes en een roze Range Rover, moeten het zware bestaan een beetje dragelijker maken. "Kinderen hebben van nature meestal een zekere angst voor het onbekende en onvertrouwde als het gaat over technische onderzoeken. Het is een speerpunt van ons hele team om daar de nodige aandacht aan te schenken. Verplaatsingen per blitse CliniCar sluiten hier naadloos bij aan en kunnen het kinderleed mogelijk verder beperken of zelfs voorkomen", onderstreept Vandenbossche.





Grotere kindjes kunnen zelf aan het stuur zitten en rijden, maar medewerkers van de afdeling kunnen met een afstandsbediening ook helpen met de besturing. Zij kregen alvast de nodige opleiding. Het initiatief is niet het eerste dat zich richt op kinderen. Ook de Mediclowns worden er geregeld ingezet. Het Mariaziekenhuis is wel het eerste in Limburg dat de CliniCars mag inzetten. De eerste proefritjes werden uitgevoerd en bij de kinderen verscheen er alvast een glimlach op de gezichtjes.





(BVDH)