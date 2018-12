Kerstperiode vol evenementen Birger Vandael

07 december 2018

17u29 0 Overpelt Vanavond om 18 uur zullen de kerstman en de kinderraad officieel de kerstverlichting in Overpelt Centrum ontsteken. De kerstboom van maar liefst 14 meter hoog is ongetwijfeld dé aantrekkingspool op de Oude Markt. Ook de kerstfiguren, enkele jaren geleden ontworpen door leerlingen van Mater Dei, krijgen weer hun plaats op de kiosk. De ontsteking van de kerstverlichting is het startsein voor een heleboel evenementen in het eindejaarsgebeuren.

De kersttijd is de meest gezellige tijd van het jaar: ideaal om wat extra sfeer in huis te zorgen. Al dertig jaar lang experimenteert Marie-Paule Delhaise met paraffine en maakt ze er gevoelige en kunstige kaarscreaties mee. Op zaterdag 8 en zondag 9 december (steeds van 14.00 tot 18.00 uur), op zaterdag 15 december (van 14.00 tot 18.00 uur) en op zondag 16 december (van 11.00 tot 18.00 uur) kan u – dit jaar voor de allerlaatste keer - in de Kleinmolen creativiteit en warmte met kaarsen beleven.

Kerstmarkten

Verder zijn er in de gemeente ook verschillende traditionele kerstmarkten. Zo vindt er één plaats op de speelplaats van de lagere school in Lindel-Hoeven op zaterdag 8 december van 16 tot 21 uur. Op dezelfde dag, vanaf 20.00 uur, organiseren de Streetbikers op het Clementiaanplein in Holheide een ‘gerstmarkt’. De Open Poort presenteert haar Kerstmarkt op zondag 9 december vanaf 14.00. Ook fijn is het Kerstconcert van accordeonorkest Dutmala op zaterdag 15 december om 20 uur in zaal den Drossaerd. De Overpeltse kunstenaars organiseren in samenwerking met de gemeente en CC Palethe op zaterdag 15 december (van 19.00 tot 23.00 uur) en op zondag 16 december (van 10.00 tot 17.30 uur) een Kunstkerstmarkt in het Cultuurcentrum. Tijdens beide dagen kan je zelfgemaakte kerstproducten op de kop tikken die zeker niet misstaan onder de kerstboom.