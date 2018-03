Katrijn Conjaerts lijsttrekker Groen 13 maart 2018

02u51 0 Overpelt Katrijn Conjaerts (33) is door Groen Pelt aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Conjaerts was deze legislatuur drie jaar schepen. Ook is ze provinciaal voorzitster en zetelt ze in het nationaal partijbestuur van Groen.

In Overpelt kwam Groen in 2012 in een kartel met sp.a op en haalde het vier zetels. In Neerpelt was de partij - los van sp.a - minder succesvol en werd er geen enkele zetel gehaald. Conjaerts wil in de nieuwe fusiegemeente inzetten op een aantal speerpunten. "De groei mag geen doel op zich worden. We zien dat kwantiteit nu vaak de voorrang krijgt op kwaliteit en dit heeft negatieve gevolgen voor de inwoners. Zij voelen dit in het wonen, de mobiliteit, de verkeersveiligheid, het afbrokkelend sociaal weefsel, de afname van natuur en open ruimte, en de druk op de geestelijke en fysieke gezondheid."





Daarom wil Groen de problemen van vandaag aanpakken en die van morgen voorkomen. "We zetten in op een duidelijk fietsbeleid en fietsplan dat de veiligheid en mobiliteit verhoogt. Ten tweede heeft onze ruimtelijke ordening dringend behoefte aan een doordachte aanpak om de kwaliteit van het wonen, werken en leven in balans te brengen. We zullen ook inzetten op behoud, verbetering en vergroting van onze schaars wordende natuur en openbare ruimte. En tot slot is er aandacht voor de zorgsector, in het bijzonder de vergrijzing." (BVDH)