Jonge vrouw (37) verongelukt aan rondpunt 30 januari 2018

Op de Ring in Overpelt is maandagnamiddag de 37-jarige Heidi Luyten om het leven gekomen. De vrouw reed met haar fiets over het rondpunt aan de Ringlaan toen het plots misliep. Ze werd gegrepen door een wagen die wilde afslaan, de bestuurder merkte Heidi te laat op. De fietsster werd nog enige meters meegesleurd tot voorbij het zebrapad. Brandweer Lommel werd opgetrommeld om Heidi vanonder het voertuig te bevrijden en de reanimatie werd ingezet. Toch overleed ze niet veel later aan haar verwondingen.





De bestuurder van de bestelwagen was zeer aangeslagen. Politie HANO kwam ter plaatse en liet de weg in beide richtingen afsluiten. Ook een verkeersdeskundige van het parket werd aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het verkeer moest enige tijd omgeleid worden tot het onderzoek was afgerond. Rond 18 uur was de rijbaan weer vrij voor alle verkeer. (BVDH/MMM)