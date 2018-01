JONGCD&V Pelt brengt afdelingen samen 02u49 0 Overpelt Nadat de gemeentebesturen van Overpelt en Neerpelt definitief besloten om vanaf volgend jaar samen Pelt te vormen, besloten de twee afdelingen van JONGCD&V te verbroederen.

"Als jongeren zijn we trots dat onze gemeentes gaan fuseren tot één grote, sterke en moderne gemeente. Er zal een krachtige en efficiënte organisatie ontstaan, die de uitdagingen van de toekomst aankan", stelt voorzitter van de Neerpeltse afdeling Bart Schildermans. Zijn college uit Overpelt Dennis Fransen vraagt aandacht voor de jongeren in de fusiegemeente. "Pelt is voor onze generatie niet alleen de toekomst, maar ook het heden en het verleden. De Dommel wordt al decennia lang overgestoken voor dagelijkse school-, werk- en vrijetijdsverplaatsingen. Van een grens is in de praktijk al lang geen sprake meer. Onze generatie, generatie Pelt, zal daarom het Pelt van de toekomst met beide handen vastpakken." (BVDH)