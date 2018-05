Inwoners uitgedaagd voor stappenclash 19 mei 2018

Om mensen warm te maken om voldoende te bewegen, organiseert de gemeente activiteiten om mensen te doen wandelen, fietsen, zwemmen of gewoonweg bewegen. Dit initiatief in het kader van de 10.000-stappenclash wordt aangevuld met infoavonden rond gezond leven. Met een voordelige '10000actiekaart' kan iedereen de hele maand meedoen aan alle activiteiten zoals wandelen in Bosland en aquajogging in de Dommelslag aan de voordelige prijs van 20 euro. De slothappening vindt plaats op 27 mei met een gezonde wandeling langs de Dommelvallei. Info op www.overpelt.be/10000stappen.





(BVDH)