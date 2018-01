Inwoners dromen van PeltyMcPeltStreet 02u37 0 Overpelt Tot zondagnacht konden inwoners van Overpelt en Neerpelt voorstellen doen voor de 54 straten die vanaf 1 januari 2019 van naam zullen veranderen door de fusie. Bij de 340 unieke voorstellen zitten opnieuw enkele opvallende pareltjes als Hartje Lille, Palmboomlaan, Faunasingel en PeltyMcPeltStreet.

Sommigen proberen met hun inzending meteen een probleem aan te pakken. Zo stelt iemand voor om de Bremstraat te veranderen in de Remstraat, want "enkele snelheidsduivels mogen wel wat meer remmen in onze straat." En de Comfortstraat zal er speciaal zijn voor de zwakke weggebruiker. Anderen zonden een grappige naam in, die wel degelijk een achterliggend idee heeft. Zo verwijst de Jeneverstraat naar het oude magazijn van de Jeneverstokerij. De Metallic straat is een toespeling op de metallurgie aan Overpelt Fabriek. In Het Groene Paradijs is het gewoon heel aangenaam vertoeven in de natuur.





Lille Dorp

Er is ook een categorie met grappige namen waarbij geen duidelijke reden gegeven wordt. Voorbeelden zijn de Palmboomlaan, de inmiddels legendarische PeltyMcPeltStreet en de Faunasingel. De inwoners van Sint-Huibrechts-Lille hopen dan weer dat ze een straat krijgen met de naam 'Lille Dorp'. En dan zijn er tenslotte nog enkelingen die een straat naar een persoon willen noemen. Drijvende kracht achter het muziekfestival Lei Alders is één van de gelukkigen, maar ook de Craeghsstraat (een verwijzing naar een overleden landbouwer) en het Jaak Fransen Plein (naar de burgemeester van Overpelt) behoren tot de voorstellen.





Definitief in mei

De voorstellen voor nieuwe straatnamen worden vanaf nu doorgenomen door een werkgroep met leden van de heemkundige kringen en cultuurraden. Indien er voor een straat geen voorstel is dat voldoet aan de richtlijnen, zal de werkgroep zelf een voorstel van straatnaam formuleren. Eind februari zijn er de buurtbabbels, waarop de weerhouden voorstellen opnieuw besproken worden. In mei nemen de gemeenteraden een definitieve beslissing. (BVDH)