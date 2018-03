Infoavond over pleegzorg 15 maart 2018

Op dinsdag 20 maart is er om 20 uur een infoavond over pleegzorg in Palethe. Een pleegzorgwerker komt dan uitleg geven en een ervaren pleegouder vertelt er zijn of haar verhaal. Momenteel zijn er in Overpelt negentien pleeggezinnen die samen 23 kinderen en jongeren opvangen. "Vanuit het gemeentebestuur zijn we onder de indruk van hun engagement. Jammer genoeg wachten er in Limburg nog heel wat kinderen, jongeren en volwassenen op een pleeggezin dat hen een warm nest, veiligheid en structuur biedt. Daarom zoeken we steeds bijkomende kandidaat-pleegouders", weet schepen van gezin en welzijn Ann Van Dorpe (CD&V). Uit dit oogpunt is er de gratis infoavond. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven via info@pleegzorglimburg.be, 089 84 07 60 of www.pleegzorglimburg.be. (BVDH)