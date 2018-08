Huisdierstickers beschikbaar 31 augustus 2018

Wie huisdieren heeft, kan gratis een huisdiersticker afhalen in de gemeentehuizen van Overpelt en Neerpelt. Bij een woningbrand weet de brandweer niet of er dieren aanwezig zijn. Een huisdiersticker op het raam zorgt ervoor dat de brandweer in één oogopslag kan zien of dat het geval is. (BVDH)