Huisartsen werken samen met beweegcoach 24 juli 2018

02u31 0 Overpelt Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel stappen samen in het project 'Bewegen op Verwijzing'. Huisartsen kunnen voortaan inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die bedenkt dan in samenspraak met de patiënten een beweegplan op maat.

Met het project wil men dagelijks bewegen stimuleren en de drempel naar bewegen verlagen. "Zo'n tien procent van de sterfgevallen is te wijten aan een tekort aan lichaamsbeweging. Dat is samen met roken een van de belangrijkste doodsoorzaken. De drie gemeenten zetten - als 'Gezonde Gemeente' - , samen met de huisartsen uit de regio, volop hun schouders onder het project. Via een motiverend woord van de huisarts en een eenvoudige verwijsbrief worden inwoners met een gezondheidsrisico voortaan doorverwezen naar een Beweegcoach", stelt schepen van Welzijn uit Overpelt Ann Van Dorpe (CD&V).





Individuele coaching

Het beweegplan op maat betreft bijvoorbeeld een dagelijkse fietstocht naar het werk of een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Daarbij gaat er bijzondere aandacht naar doelgroepen die een groter risico lopen.





"Bij een verwijzing naar een van de Beweegcoaches heeft u recht op zo'n zeven uren individuele coaching voor 5 euro per kwartier. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro", legt Neerpelts schepen van Sociale Zaken Juul Vrolix (CD&V) uit. In gemeenten waar het project al loopt, blijkt dat deelnemers dubbel zoveel gaan bewegen.





(BVDH)