Hommeles bij N-VA Limburg BART SCHEPENS STAPT OP ALS VOORZITTER BIRGER VANDAEL

09 mei 2018

02u49 0 Overpelt Bart Schepens (42) houdt het voor bekeken als voorzitter van N-VA Limburg na een geschil. In zijn thuisgemeente Overpelt dient iedereen van de partij zelfs zijn lidkaart in. "Een bovenlokaal sturend organisme werkt niet in de lokale politiek", stelt Schepens.

Schepens was fractieleider van N-VA in Overpelt en leek ook op weg naar die functie in de fusiegemeente Pelt. Tot bekend geraakte dat hij zijn kandidatuur had ingetrokken. Niet hij, maar Frank Seutens dingt mee naar het eerste burgemeesterschap in de nieuwe gemeente. "Dat is een deel van het probleem", zegt Schepens. "Er was amper draagvlak voor hem als lijsttrekker. Sinds enige tijd spreekt de handelswijze van de N-VA in Pelt en in Limburg ons minder aan. Zeker als het democratisch principe met de voeten wordt getreden. Bovendien waren er puur qua visie ook inhoudelijke verschillen. Wij wilden werken aan lokale project die écht gericht zijn op Pelt. De groeiende kloof legt een enorme druk op ons functioneren als gemeenteraadsleden, OCMW-raadslid en provincieraadslid."





Schepens kaartte naar eigen zeggen het probleem wel aan, maar voelde weinig begrip. Dat leidde tot de beslissing om samen met zijn partijgenoten de laatste zittingen van deze legislatuur als onafhankelijke raadsleden te zetelen. "Het politieke beest is zeker nog niet dood", laat hij verstaan. "Er wordt nu al aan onze mouw getrokken, omdat we een zeker netwerk hebben en goed samenwerkten met alle partijen. Misschien engageer ik me nog met het oog op de volgende verkiezingen, misschien komt dat net te vroeg."





Nieuwe voorzitster

De nieuwe Limburgse voorzitter van N-VA is Frieda Gijbels. Zij is doctor in de medische wetenschappen en actief als tandarts-parodontoloog. De 43-jarige politica is lid van de partijraad en het partijbestuur sinds 2015 en zal de N-VA lijst aanvoeren in Oudsbergen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft alle vertrouwen in haar: "Frieda heeft bij uitstek de capaciteiten om de partij en haar lokale afdelingen goed te leiden richting succesvolle gemeente- en provincieraadsverkiezingen."





Voor Gijbels zelf komt het voorzitterschap onverwachts. "Het was inderdaad een lokaal probleem, want op provinciaal vlak hadden we niet te klagen. Bart heeft zijn functie altijd prima uitgevoerd. Het zal nu aan mij zijn om alle lijsten op te volgen en overal iedereen op een lijn te krijgen met oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de provincieraadsverkiezingen. Discussies als deze heb je bij alle partijen."