Hemelvaartweekend festijn voor kinderen en tieners 09 mei 2018

02u49 0 Overpelt Tijdens het hemelvaartweekend programmeert Overpelt verschillende leuke activiteiten voor kinderen en tieners aan Palethe. Vandaag kunnen tieners tussen 14 en 18 uur naar een pop-up escape room.

Een samenwerking van de jeugddienst en Palethe met enkele studenten van de UC Leuven-Limburg in het kader van 'Spring Uit in Pelt'. Daarnaast is er ook randanimatie voorzien. De toegang is gratis. Zondag tussen 13.30 en 18 uur draait alles rond 'Mixed Up'. "Dit jaar viel de keuze op het thema 'samen sporten, samen gezond'. De organisatie is in handen van vijf studenten Bewegingswetenschappen van de KU Leuven. Je kan hier kennis maken met lokale sportclubs en met nieuwe sportclubs die niet de klassieke sporten demonstreren. Ook hier zijn alle activiteiten gratis.





(BVDH)