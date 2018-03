Hells Angels krijgen mokerslag 250 AGENTEN VALLEN BINNEN OP 18 LOCATIES: 12 MAN OPGEPAKT MARCO MARIOTTI

08 maart 2018

02u59 0 Overpelt Twaalf Hells Angels, onder wie de presidenten van chapters Genk en Rekem, zijn dinsdagavond opgepakt tijdens een grootschalige politieactie. Liefst 250 agenten vielen binnen op meerdere locaties. Invallen die een rist wapens opleverden, waaronder zo maar even een anti-tankraket. "Een zware dreun voor de Angels, die veel conflicten uitvechten met ex-leden", klinkt het.

Rond 20 uur vielen agenten én speciale eenheden binnen op achttien locaties in Limburg. Eén daarvan was het clubhuis van de Angels in Genk, aan de Hasseltweg. Het voltallige bestuur, onder wie de president en een zevental 'full members', zat er samen voor een vergadering. Zij werden volledig verrast door de inval. Tot een confrontatie kwam het niet, alle aanwezigen gaven zich zonder weerwerk over.





Intussen was er ook een tweede inval in het clubhuis in Rekem, aan de steenweg. En in heel wat huizen van clubleden in Tongeren, Leopoldsburg, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, Halen, Kinrooi, Hechtel-Eksel, Diepenbeek en Sint-Truiden. Ook enkele bars in Genk kregen bezoek. In totaal werden twaalf personen opgepakt. De speurders namen ook een massa wapens in beslag, met als meest opvallende exemplaar een anti-tankraket van het type LAW. Overigens geen krachtterm: het ging wel degelijk om een projectiel waarmee je een gepantserd voertuig doorboort.





Enkel tegen Angels

Outlaws, Satudarah en Bandidos: Limburg telt meerdere motorclubs op het grondgebied. Maar deze actie was specifiek tegen de Angels gericht. Het federaal onderzoek kwam begin vorig jaar op gang, na tal van conflicten tussen Hells Angels en ex-leden van de club. Zo werd Fabrizio Muto al in 2015 ontslagen als president van de Genkse afdeling, omdat hij te veel meegewerkt zou hebben met de speurders in het assisenproces rond de drievoudige Outlawsmoord in 2011. Chapter Tongeren werd intussen opgedoekt na een interne ruzie en in juni 2017 ontploften twee granaten aan het pand van Muto. Een maand later ging in Genk een auto in vlammen op: volgens de speurders opnieuw gelinkt aan de Hells Angels. "Het gaat om bedreigingen, afpersing, diefstal met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen, en brandstichting", zegt Wenke Roggen, federaal procureur. "Maar ook om inbreuken op de drugs- en wapenwetgeving, exploitatie van prostitutie en het houden van een ontuchthuis."





Volgens Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken, worden alle clichés over criminele motorbendes met deze actie bevestigd. "Nooit zullen we opgeven in de strijd tegen die bendes", klinkt het. "Op gerechtelijk vlak werd er nu een stevige klap uitgedeeld, maar ook bestuurlijk moeten we een vuist kunnen maken. Enkel met de Wet Bibob - waarmee we vergunningen kunnen weigeren - kunnen we het aantal motorbendes indijken." En die aantallen zitten inderdaad al even in stijgende lijn. Tien jaar geleden waren het er nog geen vijf, vandaag meer dan dertig - 'support clubs' inbegrepen. De sterkste groei valt op te tekenen bij Satudarah, die in Hasselt, Tongeren en Zolder zitten. De Bandidos zitten dan weer in Lommel, de Outlaws al jarenlang in Maasmechelen. "Die mannen richten een vzw op, noemen zich de 'Café Racers', en hebben een vergunning te pakken. Nederland en Duitsland hebben hun wetgeving al verstrengd, waardoor die mannen voor België kiezen en hier massaal rekruteren." Zo blijkt de huidige president van chapter Rekem een Duitser te zijn met de roepnaam Siggy, die nog maar enkele maanden aan het roer staat. Voorheen was dat Maasmechelaar Carlo D., die op zijn beurt naar de Genkse chapter trok. Hij zit sinds december in de cel en is verdachte in een ander gerechtelijk onderzoek.





Tactiek van de sympathie

Opvallend is de sympathie die motorbendes vaak genieten bij het brede publiek. Volgens buurtbewoners in Rekem hebben de Hells Angels daar zelfs nooit problemen veroorzaakt. "Maar dat is een bewuste tactiek", klinkt het bij het parket. "Bovengronds doen ze zelfs aan liefdadigheid en houden ze open clubdagen. Maar ondergronds gaat het om pure criminaliteit, drugstrafiek, en witwaspraktijken. Daar halen de Hells Angels wereldwijd al jaren hun inkomsten uit. In geen geval mag er straffeloosheid ontstaan."





Van de twaalf personen die opgepakt werden, bleken er gisteren drie alweer vrijgelaten te zijn. Vijf anderen - P.G. (45), S.D. (39), M.A. (36), L.D. (52) en D.A. (41) - werden aangehouden. De vier overigen zouden nog niet voorgeleid zijn bij de onderzoeksrechter.