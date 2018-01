Hedendaagse kunst van lokaal talent 19 januari 2018

02u28 0

Het Hasseltse kunstenaarscollectief SLIb exposeert nog tot zondag 25 februari in Overpelt en Neerpelt. Centraal staat hedendaagse kunst met een verscheidenheid aan technieken en invalshoeken. Zo werkt Georges Blom met keramiek, Zjuul Devens rond fotografie en Hilde Ketelslegers rond installaties. Verder zijn er ook nog duizendpoot Jaak Geertis, Eefje Van den Brande, Karel Reckers, Leen Jaspers en Inge De Waegenaere. De tentoonstelling X8 SLIb is op werkdagen tijdens de kantooruren te bezichtigen in Palethe en Dommelhof. In de bibliotheek Neerpelt is de tentoonstelling toegankelijk van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 uur, op maandag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 20 uur. (BVDH)