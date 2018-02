Hal spuitbusbedrijf in de as na steekvlam ARBEIDER ÉN BRANDWEERVROUW NAAR ZIEKENHUIS TOON ROYACKERS

14 februari 2018

Overpelt Aan de Industrielaan in Overpelt heeft een korte maar hevige brand gisterochtend voor grote schade gezorgd bij het spuitbussenbedrijf Aerotrim. Om een nog onduidelijke reden kwam omstreeks acht uur plots een steekvlam vrij. Omdat in het bedrijf heel wat gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, werd meteen de omgeving geëvacueerd.

Aerotrim geldt voor de hulpdiensten immers als een klein sevesobedrijf met mogelijk grote risico's bij brand. Wat er gisterochtend precies misliep in de afdeling waar de lege spuitbussen verwerkt worden, is echter nog niet bekend. In elk geval werd één van de medewerkers aan de machine plots verrast door een enorme steekvlam. Het slachtoffer raakte daarbij gewond, maar kon samen met alle werknemers tijdig naar buiten rennen. Brandweerzone Noord Limburg snelde ter plaatse. Op dat moment sloegen de vlammen al door de oude hal naar buiten.





Evacuatie

"Uiteraard gelden hier bij een incident verschillende veiligheidsprocedures," zegt algemeen directeur Herman Standaert van Aerotrim. "Die zijn dinsdag ook allemaal nauwgezet gevolg. Iedereen is meteen geëvacueerd en de brandweer kreeg de vlammen in onze hal vrij snel onder controle. Een deel van de hal en enkele machines hebben wel geleden, maar de voorraden en het technisch gedeelte zijn gelukkig gespaard. In ons bedrijf worden oude spuitbussen uit de cosmetica en de industrie verwerkt. Door de schade ligt de productie even stil, maar we vermoeden toch snel terug te kunnen opstarten. We zijn trouwens net een nieuwe hal aan het bouwen. De brand situeerde zich nog in de oude afdeling, die binnenkort toch zou verdwijnen. Onze medewerker die getroffen was door de eerste steekvlam bleek uiteindelijk gelukkig slechts lichtgewond."





Eén brandweervrouw moest na de bluswerken wel nog naar het ziekenhuis. Zij werd hard geraakt door een koppeling van een blusslang.





Kort na het eerste alarm werd de omgeving dinsdag opnieuw vrijgegeven. Enkel de getroffen hal bleef afgesloten, omdat het dak gemaakt was van oude asbestplaten. Uit de vaststellingen bleek dat het asbest echter alleen op de plaats van de brand zelf was vrijgekomen, en zich niet verder had verspreid. Bij Aerotrim werken zo'n zestig mensen. Een deel van hen is door de brand tijdelijk technisch werkloos.