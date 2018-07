Groot scherm trekt naar Mater Dei 02 juli 2018

Wie vanavond een leeg marktplein aantreft in Overpelt, moet zich geen zorgen maken. De Rode Duivels zijn (nog) niet uitgeschakeld op het WK voetbal in Rusland, maar het volksevent is wel verhuisd. Vanaf vandaag zullen de wedstrijden immers te volgen zijn aan de sportvelden achter Mater Dei. Via de Kerkdijk kan je toegang krijgen tot het gebeuren. De brandweer zal met een tankwagen stand-by zijn omwille van de droogte. De laatste keren kwamen er tot 4.500 supporters naar Overpelt, waarmee het hele plein gevuld was. (BVDH)