Griep nog steeds voelbaar in Mariaziekenhuis 16 maart 2018

In het Mariaziekenhuis van Overpelt merkt men nog steeds dat de griep haar impact heeft. Momenteel is het nog steeds zeer druk in het ziekenhuis en het aantal griepgevallen is daar nog steeds een bepalende factor in. Vooral op de afdeling pneumologie (luchtwegproblemen ten gevolge van de griep) en op de afdeling geriatrie (75+ en minder weerstand) is er dezer dagen veel activiteit. (BVDH)