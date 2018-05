Gratis opvang voor gemeentelijke activiteiten 18 mei 2018

02u42 0

De gemeente Overpelt wil werkende ouders deze zomer maximaal de kans geven om hun kinderen te laten deelnemen aan de gemeentelijke activiteiten.





Omdat dit praktisch niet altijd haalbaar is, biedt het gemeentebestuur gratis opvang aan voorafgaand aan de activiteiten. "Op de dagen dat de gemeentelijke vrijetijdsdiensten zelf activiteiten organiseren, kunnen ouders hun kinderen vanaf 8.00 uur in veilige handen achterlaten op de voorziene opvangplaats. Ze hoeven zich dan niet in te schrijven voor de gemeentelijke kinderopvang in 't Ravotterke", legt schepen van Jeugd Ann Van Dorpe (CD&V) uit. (BVDH)