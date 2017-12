Gezocht: 54 nieuwe straatnamen 02u25 2

Vanaf nu tot en met 14 januari kunnen inwoners van 54 straten in Overpelt en Neerpelt voorstellen lanceren met het oog op een nieuwe straatnaam in fusiegemeente Pelt. In februari komen de bewoners van deze straten samen om een definitief voorstel van naam te doen. De gemeenteraden zullen uiterlijk in juni 2018 een definitieve beslissing over de nieuwe straatnamen nemen. Op die manier worden inwoners andermaal betrokken bij de vorming van een nieuwe gemeente. Voorstellen indienen gaat via www.participelt.be. De gemeente wil passende en kwaliteitsvolle straatnamen en bakende daarom aan de hand van enkele richtlijnen een breed speelveld af voor de keuze van de straatnamen. Zo zou een straat die in een wijk ligt met straatnamen die tot een bepaald thema behoren (bijvoorbeeld bloemen of vogels), bij voorkeur een naam krijgen binnen datzelfde thema. Een werkgroep buigt zich over dit thema. (BVDH)





Meer over Pelt

Overpelt

politiek