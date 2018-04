Gezinsdag in Park Heesakkerheide 16 april 2018

Gisteren opende Overpelt officieel haar toeristisch seizoen met een gezinsdag in het Park Heesakkerheide. Kinderen konden er onder meer spelen en ravotten tijdens het boomklimmen en op het blotevoetenpad. Verder waren er een pendule, springkastellen, een speleobox, een oriëntatieloop en een langoor waarop je een ritje kon maken. "De nadruk ligt in Overpelt op zachte recreatie op maat van het gezin, dat hebben we met deze dag aangetoond", aldus schepen van toerisme Patrick Van Baelen (sp.a). (BVDH)