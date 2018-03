Getuigen gezocht van dodelijk ongeval 03 maart 2018

De politie is op zoek naar getuigen van het verkeersongeval op de N74 in Overpelt met dodelijke afloop donderrdag. "Wij doen een warme oproep en hopen dat getuigen zich melden", aldus de politie. "Het is belangrijk, ook voor de nabestaanden, dat er wat meer duidelijkheid naar boven komt." Wie meer weet mag contact opnemen met een medewerker van de sociale dienst in het commissariaat in Neerpelt. Bellen kan via 011/44.08.20. (MMM)