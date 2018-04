Geen alcohol onder zestien jaar door speciale polsbandjes 18 april 2018

02u50 0 Overpelt De Overpeltse Jeugdraad koopt twee soorten polsbandjes aan die worden gebruikt op jeugdfuiven. Op die manier kunnen jongeren zich bij de aankoop van (sterke)drank op fuiven identificeren. Wie geen zestien jaar is, heeft geen bandje en kan geen alcohol aankopen.

Toen een 13-jarig meisje in Torhout recentelijk in het ziekenhuis belandde met 2,8 promille in het bloed, werd het nogmaals duidelijk dat een goed beleid rond alcohol op fuiven meer dan nodig is. Via de Jeugdraad waren de Overpeltse jeugdverenigingen hier al langer mee bezig. "Op eigen initiatief en met de volledige steun van de gemeenten kochten ze een kleur bandjes aan voor de 16-plussers en een kleur voor 18-plussers. Zonder kan je uiteraard geen alcohol kopen", stelt Schepen van Jeugd Ann Van Dorpe (CD&V). Het systeem wordt deze maand al toegepast op fuiven in Overpelt.





Het gemeentebestuur werkt trouwens al langer samen met fuiforganisatoren aan een positief fuifklimaat.





Feest Wijzer

"In de politiezone HANO is er een fuifdraaiboek, met daarin concrete afspraken. Daarnaast hebben alle jeugdverenigingen twee jaar terug het 'Feest Wijzer'-charter ondertekend, waarin ze zich engageren te werken rond gezond en veilig uitgaan. Om de Overpeltse fuiforganisatoren te ondersteunen bij de toepassing van het charter, voorziet het gemeentebestuur verschillende maatregelen, zoals gratis oordopjes, hulp bij sensibilisatie en een gratis geluidsmeter om eventuele geluidsoverlast tegen te gaan", besluit Van Dorpe.





(BVDH)