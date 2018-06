Frank Smeets kandidaat-burgemeester CD&V 26 juni 2018

02u38 0

Neerpelt





De CD&V van Pelt heeft Frank Smeets naar voor geschoven als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De voormalige burgemeester van Neerpelt (1993-2000) is daarmee ook kandidaat om de allereerste burgemeester van Pelt te worden.





Smeets werd in 2000 afgelost door Drieskens. Sindsdien is hij al zeventien jaar gedeputeerde en heeft hij als bevoegdheden onder andere Financiën, Welzijn, Wonen, Sport en Domein Dommelhof in Pelt. "Ik heb dat altijd graag gedaan, maar als het van mij afhangt, is dit mijn laatste legislatuur als gedeputeerde", stelde hij dit najaar. Hij werd in 2017 ook al aangeduid als fusiecoördinator.





Actieve rol

"De huidige burgemeesters Raf Drieskens en Jaak Fransen blijven natuurlijk in functie tot 31 december 2018. Ook in de nieuwe gemeente Pelt willen ze nadien een actieve rol blijven spelen en zullen dus ook op de CD&V-lijst staan", klinkt het bij de partij. (BVDH)