Fikse subsidie voor verbouwing parochiecentrum Lindelhoeven 13 maart 2018

De vzw Parochiale Werken van Lindelhoeven krijgt van de gemeente 600.000 euro subsidie voor de renovatie en uitbreiding van het parochiecentrum in de Parkstraat. Dat heeft de gemeenteraad bevestigd. Momenteel is er immers gebrek aan ruimte in de gedateerde kinderopvang, school en parochiezaal. Deze subsidie vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van het 'Brede School'- project in Lindelhoeven. Onder die naam zal in het binnengebied van het Lindel een multifunctioneel gebouwencomplex worden gerealiseerd. Om de financiering daarvan mogelijk te maken zal er een opeenvolging van onroerendgoedtransacties gebeuren tussen de kerkfabriek Sint-Cornelius, de Corneliusschool, de vzw Parochiale Werken Lindelhoeven en de gemeente. Het gaat om een traject dat leidt tot een win-winsituatie voor alle betrokken partijen, want het resultaat wordt een modern parochiecentrum dat een cruciale rol vervult in het sociale leven in Lindelhoeven. (BVDH)