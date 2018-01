Fietspad afgesloten door bestrijding bospest 02u31 0 Overpelt Vanaf vandaag worden er aan het toeristisch fietspad op oude spoorlijn 18 exotenbestrijdingswerken uitgevoerd. Het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) wil er de vogelpers, ook wel gekend als bospest, uitroeien.

De exotenbestrijdingswerken strekken zich uit over het grondgebied van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt. Door de werken moet het fietspad tijdelijk worden afgesloten. De werken worden opgedeeld in zeven stukken en telkens wordt er een gepaste omleiding voorzien. Wanneer een deel volledig is afgewerkt, wordt er gestart met het volgende stuk. Er wordt uitsluitend gewerkt tussen 9 en 16 uur om de hinder te beperken voor het schoolverkeer, dat massaal gebruik maakt van deze fietspaden. De werken kaderen binnen het project Hagehelden van het RLLK. Hierbij worden er uit houtkanten - hagen bestaande uit bomen en struiken - houtsnippers geoogst. Deze kunnen als energiebron gebruikt worden zoals bijvoorbeeld voor het verwarmen van gebouwen.





Meer info hierover vind je op www.hagehelden.be. Vermoedelijk zullen de werken duren tot en met 24 januari. (BVDH)