Feestelijke opening residentie Nieuwe Markt 25 mei 2018

In het centrum van Overpelt worden morgen, zaterdag, de zestien assistentiewoningen die deel uitmaken van residentie Nieuwe Markt feestelijke geopend. Dit kleinschalig project, verdeeld over drie woonlagen, bevat ook de ontmoetingsruimte 'Café Ensemble' met bureel en logeerkamer. Veertien appartementen zijn vanaf juni te huur. Vastgoedmakelaar G'oudendag Vastgoed is gespecialiseerd als 'seniorenmakelaar'. De residentie is dan ook seniorvriendelijk met een zogenaamde beddenlift en automatische deuren. Tussen 11 en 16 uur zaterdag staan alle deuren van de residentie open voor het publiek. Bij een hapje en een drankje krijgt u van Irma de Brouwer alle info over zorg, wonen en welzijn in de residentie. Info op www.assistentiewoningen.com of www.nieuwemarkt.be. (BVDH)