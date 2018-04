Escape Room aan Mariaziekenhuis 30 april 2018

Het Mariaziekenhuis organiseert een heuse 'Escape Room' voor medewerkers en artsen. Op die manier zal het op een leuke en originele manier handhygiëne en patiëntveiligheid in de kijker zetten.

In honderd kleine groepjes van drie tot vijf mensen kunnen medewerkers en artsen een bezoek brengen aan het laboratorium van een verzonnen 'gekke' professor. De professor komt echter niet opdagen en de deur valt achter de deelnemers dicht. Eens binnen merken de deelnemers een geheim: een patiënt waar de professor experimenten op uitvoert. Aan de hand van puzzels en raadsels zoeken de deelnemers een uitweg doorheen de verschillende kamers van zijn laboratorium, waarbij licht- en geluidseffecten de spanning opdrijven. "Dit was een hele goede opfrissing voor ons, en op een super originele manier gebracht. Veel beter dan in een lokaaltje naar een lesgever luisteren. Bovendien heb ik gemerkt dat de collega's super competitief zijn, we gaan voor de beste tijd!" aldus Karen, die het al een keer uitprobeerde. (BVDH)