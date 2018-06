Eén maand na N-VA-breuk: daar is TIP BART SCHEPENS EN BIANCA MAAS KOMEN MET NIEUWE POLITIEKE BEWEGING BIRGER VANDAEL

15 juni 2018

Overpelt Provinciaal voorzitter Bart Schepens en zijn echtgenote, provinciaal lijsttrekker Bianca Maas, lanceerden gisteren een nieuwe politieke beweging Thuis In Pelt (TIP). Schepens hield het ruim een maand geleden voor bekeken als voorzitter van N-VA Limburg na een geschil. In zijn thuisgemeente Overpelt diende iedereen van de partij zelfs zijn lidkaart in.

Bart Schepens (42) hekelde begin mei de handelswijze van de N-VA in Pelt en in Limburg. "Een bovenlokaal sturend organisme werkt niet in de lokale politiek", stelde hij toen. Limburgs parlementslid bij N-VA Jos Lantmeeters noemde het "schaamteloos opportunisme waarbij Schepens zijn eigen ambities vooropstelde." Toen al werd duidelijk dat het politiek beest in Schepens zeker niet dood was.





Toch komt de lancering van TIP er wel heel snel. "Plaatselijk kregen we heel vaak de vraag van mensen op wie ze nu moesten stemmen. Ze wilden een alternatief voor de traditionele partijen, eentje die zich volledig focust op de lokale bevolking", verduidelijkt provincieraadslid Maas (40).





"Zonder druk van bovenaf"

"Wij zijn geen partij, maar een politieke beweging", klinkt het bij TIP. Het klinkt de Peltenaar wellicht bekend in de oren, want midden mei weerklonk hetzelfde bij de oprichting van 'Samen Pelt', een mengelmoes van sp.a, Open Vld en enkele onafhankelijken. "Er sluiten inderdaad wat oude leden van N-VA Overpelt aan bij ons (onder meer gemeenteraadsleden Corrie Gielen en Ilse Verhoeven. Verder ook: Ellen Haex, Tamara Louies en Roeland Renckens, red.), maar we hebben ook nieuwe leden. Met N-VA hebben we niets meer te maken nu, dit is een lokale beweging die werkt zonder druk van bovenaf", vertelt Maas.





TIP wil Pelt in een open sfeer waarin alles bespreekbaar is vooruit helpen. "In ons programma leggen we klemtonen op het samenleven in de fusiegemeente. Wij wonen allemaal graag in Neerpelt en Overpelt en dat moet na de fusie ook zo blijven. Daarom moet de eigenheid van de gehuchten gekoesterd worden en moet de drempel naar lokale beleidsmakers zo klein mogelijk zijn. TIP wil positieve tip's aan de beleidsmakers geven."





Tot die programmapunten behoren onder meer de strijd tegen vereenzaming, slimme en veilige mobiliteit, de zorg voor een actief verenigingsleven en de keuze voor een verantwoord en duurzaam beleid.





Het is vooralsnog niet duidelijk of Schepens dit keer wel wordt, wat hij bij N-VA Pelt niet kon zijn: lijsttrekker. Die beslissing valt pas binnen enkele weken. De beweging staat wel nog open voor nieuwe leden. "We mikken op enkele zetels in de gemeenteraad. Indien mogelijk, willen we zeker mee de nieuwe fusiegemeente besturen", besluit Maas.