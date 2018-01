Duitser verzamelt Limburgse voetbalsjaals voor Brits jongetje 02u43 0 Foto RV Alfie en zijn vader met een sjaal van KFC Eksel. Overpelt Heel wat Limburgse voetbalclubs kregen de afgelopen maanden het bezoek van de Duitser Marius Eversmann met de vraag om een voetbalsjaal te kunnen krijgen. Daarmee wil de man de ziekte van de Britse jongen Alfie (10) onder de aandacht te brengen. Hij lijdt aan het MECP 2 duplicatie syndroom.

De Limburgse ploegen die reeds een bezoek kregen van 'Eve' zijn: Bocholt VV, KSK Bree, KFC Eksel, KRG Genk, RC Hades, Sporting Hasselt, Houthalen VV, KDH Jeuk, KESK Leopoldsburg, Lommel SK, Patro Eisden, Overpeltse VV, STVV, KSK Tongeren, Vlijtingen en Sporting Wijchmaal. Ook heel wat andere Belgische teams kregen de Duitser al over de vloer. "Ik ben al een voetbalfan sinds 1994, toen ik een abonnement had bij Bayer Leverkussen. Sinds 2005 bezoek ik zoveel mogelijk voetbal op verschillende plaatsen en dat brengt me vaak in België. Ze hebben er ouderwetse stadions, met altijd een café en frituur in de buurt en lekker bier", legt Eversmann uit.





Poseren

Steevast neemt de Duitser een sjaal mee voor Alfie. Bij de meerderheid van de clubs die hij bezocht, was dat ook het geval. "Alfies' vader Mark startte met het verzamelen van gadgets voor zijn zieke zoon. Zo raakte ik ook betrokken bij dit goed doel. Ik beloof ploegen doorgaans om een foto met de sjaal en Alfie te laten maken. Deze kunnen ze online delen en op die manier brengen we de ziekte van Alfie in beeld." Eddy Schrijvers van KFC Eksel herinnert zich het bezoek van Eversmann nog. "We hebben hem ontvangen en gaven hem een sjaal mee. Enkele weken later zagen we Alfie poseren met dit exemplaar en we zijn blij dat we hem dit plezier konden schenken." "Binnenkort ben ik weer in Limburg", zegt Eversmann (BVDH)