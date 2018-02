Dommelslag wordt LAGO-zwemparadijs 02 februari 2018

S&R Dommelslag verandert van naam naar LAGO Pelt Dommelslag. De nieuwe naam en het nieuwe logo moeten belichten waar het zwemparadijs voor staat: een ontspannende dag vakantie met het hele gezin en dat dicht bij huis.





Dommelslag is één van de zes S&R-zwemparadijzen die van naam veranderen. "Na uitbreidingen vorig jaar beschikt elk LAGO-zwemparadijs intussen over een gelijkaardig, uitgebreid recreatief aanbod."





Nog voor de zomer zal je de verjaardagsfeestjes - zeer populaire formule bij Dommelslag - online via de gsm kunnen boeken. Om de nieuwe naam te vieren start Dommelslag ook met ambassadrice Cynthia Reekmans. Zij komt zelf regelmatig met haar gezin zwemmen bij Dommelslag en is dan ook de geknipte persoon om de fans uit te nodigen voor een coole bodyraftwedstrijd. (BVDH)