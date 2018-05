Dertig graden in Dommelslag 09 mei 2018

Vanaf donderdag gaan de temperaturen in ons land weer naar beneden, maar dat is niet overal het geval. LAGO Dommelslag Pelt kondigt aan zeven dagen op zeven te openen tijdens de verlengde weekends en de temperaturen altijd op dertig graden te houden. "Bij ons moet je zijn voor een dagje luilekker genieten in de warme lagune, sauna, stoombad, gevolgd door een lekker drankje en hapje op het zwemmersterras of in het Rest-eau-café Met de verlengde weekends van Hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht zijn er weinig plekken waar je jouw gezin zo'n leuke dag vakantie kan bezorgen ongeacht welk weer het wordt", aldus marketing manager Lore Walravens. (BVDH)