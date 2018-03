De 'hoogtepunten' van de jongste zeven jaar 08 maart 2018

Mei 2011: Drievoudige moord op leden van de Outlaws,





aan het kanaal in Eisden. Hells Angel Ali Ipekci krijgt dertig jaar cel.





December 2012: Twee Hells Angels worden tijdens een concert in Stokkem toegetakeld door Outlaws. Eén lid houdt er een open beenbreuk aan over.





April 2013: Twee Outlaws worden in Maasmechelen aangevallen





door drie gemaskerde personen, met knuppels en stokken.





2013: De chapters Rekem en Tongeren zien het levenslicht.





Mei 2014: Hells Angels voeren een aanval uit op de woning





van een Outlaw-lid in Borgloon - poging doodslag.





Maart 2015: President Fabrizio Muto wordt ontslagen.





December 2016: Het Genkse clubhuis verhuist





van Zwartberg naar de Hasseltweg.





Februari 2017: Chapter Tongeren wordt opgedoekt na interne ruzie.





2017: Een drugslabo in Herk blijkt gelinkt te zijn aan de Hells Angels.





Juni 2017: Twee granaten ontploffen





aan de woning van Fabrizio Muto in Genk.





Augustus 2017: Autobrand in Genk blijkt afrekening in het milieu. (MMM)