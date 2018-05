De Dommel leeft 08 mei 2018

Afgelopen weekend werd in het Nederlandse Boxtel Zondag Waterdag georganiseerd. Centraal stond De Dommel, die ontspringt in Peer en via Overpelt en Neerpelt richting onze noorderburen stroomt.





1.500 bezoekers bezochten deze themadag en genoten van een boottocht over de Dommel. Opvallend was de belangstelling van de kinderen, die in grote getalen vaststelden dat er heel wat dieren leven in De Dommel. Volwassenen voerden dan weer leerrijke gesprekken over het creëren van een groener schoolplein. Waterschap De Dommel toonde ook het materieel waarmee de watergang wordt schoongemaakt.





"Het was dankzij het stralende weer een geslaagde dag", klinkt het bij de organisatie. (BVDH)