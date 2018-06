De Boomhut zamelt geld in voor Mediclowns 22 juni 2018

De kinderen van het tweede leerjaar van school De Boomhut uit Lozen (Bocholt) deden opnieuw een actie voor het goede doel. Dit jaar openden ze in school een winkeltje waarin ze onder meer speelgoed verkochten. Dat bracht in totaal 105,50 euro op en die opbrengst schonken ze aan de Mediclowns. Speciaal voor de gelegenheid trok clown Puk in het Mariaziekenhuis van Overpelt zijn mooiste pak aan om de kinderen te ontvangen. Puk was supertevreden, want met de centjes van De Boomhut kunnen hij en zijn collega-clowns nóg meer zieke kindjes opvrolijken.





(BVDH)