Bus van Pelt naar Warmathon in Genk BVDH

26 november 2018

Van 18 tot 24 december organiseert Studio Brussel wederom de Warmste Week. Iedereen krijgt dan de kans om met Music for Life een goed doel te steunen. In zes steden vindt een Warmathon plaats, waar een grote menigte warmloopt voor meer dan 1000 goede doelen. Sport Vlaanderen en de gemeente Pelt steunen de Warmathon door #sportersbelevenmeer in de praktijk te brengen: ze roepen alle sportclubs en sportievelingen op om deel te nemen aan de Warmathon in Genk. Om Peltenaren alle kans te bieden om mee te doen, wordt een gratis bus ingelegd. De bus vertrekt om 17 uur aan het gemeentehuis van Neerpelt (Kerkplein 1) en om 17.15 uur aan sportcentrum De Bemvoort in Overpelt (Jeugdlaan 8). Om 20.30 uur vertrekt de bus opnieuw vanuit Genk richting Pelt. Peltse sportclubs, individuele sporters en vriendengroepen kunnen inschrijven met een e-mail naar debemvoort@overpelt.be of sport@neerpelt.be . De bus is gratis, inschrijven voor de Warmathon (15 euro) is wel nodig via dewarmsteweek.stubru.be.