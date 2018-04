Buitenbad Lago Pelt Dommelslag geopend 06 april 2018

De lentezon wordt het komende weekend aangekondigd. Daarom zal vanaf zaterdag het buitenbad in LAGO Pelt Dommelslag geopend worden. Van zodra de thermometer meer dan twintig graden aangeeft, zal je er kunnen genieten van wat verfrissing. Dit is het geval tijdens vakanties en weekends vanaf 10 uur en op schooldagen vanaf 16 uur. Het buitenzwembad heeft een temperatuur van 29 graden en ook aan de allerkleinsten wordt gedacht met een ploeterbad van veertig centimeter diep. Tijdens de paasvakantie is er verder ook nog steeds een vakantieprogramma met onder meer een hindernissenparcours en bezoekjes van mascotte Vinnie. Er worden ook gratis familietickets verdeeld dankzij de badmutsenactie op Facebook. Alle info is terug te vinden op





(BVDH)