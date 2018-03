Bromfietser gewond na ongeval 20 maart 2018

Een 19-jarige scooterrijder uit Hechtel-Eksel is maandag gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde in Overpelt. Het was in de Leopoldlaan dat de bromfietser met een wagen in aanrijding kwam. Het slachtoffer kwam ten val en moest naar het Mariaziekenhuis worden overgebracht.





(MMM)