Brand in Overpelt bij recyclagebedrijf RPM

22 juli 2018

16u53

Bron: Belga 0 Overpelt In Overpelt is zondagmiddag rond 14 uur brand ontstaan bij het recyclagebedrijf BNE Trading and Recycling op de Albert Quintinlaan. Op een bepaald ogenblik sloegen de vlammen door het dak van de één van de bedrijfshallen en kwam er een rookpluim vrij. De samenstelling ervan was op het ogenblik van de feiten nog niet gekend.

Via Be-Alert werden de bewoners opgeroepen om de deuren en ramen gesloten te houden. Een klein anderhalf uur na het uitbreken van de brand had de brandweer de brand onder controle en kon ze een groot deel van de bedrijfshal vrijwaren.

Volgens burgemeester Jaak Fransen (CD&V) ontstond de brand in een opslagplaats waar rubber en plastiek lag opgeslagen. Door de hitte ontbrandde dat. De brandweer was snel ter plekke en had de brand vrij snel onder controle. Uit voorzorg werd er wel een bericht via Be-Alert verstuurd voor de omwonenden van het bedrijf. De brandweer blijft nog enige tijd nablussen om een opflakkering te voorkomen.

Brand (3): tiental brandweerkorpsen https://t.co/qnXXd0TOyN pic.twitter.com/xZ6Pti3Lu7 Overpelt(@ overpelt) link