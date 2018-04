Boodschappen te voet of per fiets 17 april 2018

Hamont-Achel, Overpelt en Neerpelt organiseren in mei in samenwerking met Unizo Hamont-Achel en Unizo Pelt opnieuw de actie 'Wees actief, shop sportief'. Iedereen wordt gemotiveerd boodschappen te voet of met de fiets te doen. Bij de deelnemende handelaars kan je stempels verzamelen en een volle kaart kan leuke prijzen opleveren. Ook horecazaken doen mee. "Door te voet of met de fiets te gaan, draag je bij aan de leefbaarheid van onze stad", moedigt schepen van Duurzaamheid Guy Joosten (CD&V) de inwoners aan. Een lijst van deelnemende handelaars vind je op www.hamont-achel.be/weesactief. Bij alle deelnemende handelaars, in het stadhuis, in de bibliotheken en op het V.V.V.-kantoor kan je een spaarkaart verkrijgen. (BVDH)