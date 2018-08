Bianca Maas trekt TIP 27 augustus 2018

02u36 0

Bianca Maas, huidig provincieraadslid en leerkracht secundair onderwijs, zal de nieuwe lijst TIP 'Thuis in Pelt' gaan trekken. "Trots trek ik een hele ploeg ván Peltenaren vóór Peltenaren. Met heel wat politieke ervaring én een sterk netwerk, ben ik ervan overtuigd dat we met onze ploeg een sterke aanvullende waarde zijn in het Pelts politieke landschap. We solliciteren bij de kiezer naar hun stem voor TIP. Onze ploeg ziet de meerwaarde in samenwerking om zo onze nieuwe fusiegemeente uit te bouwen om er ons thuis in te kunnen (blijven) voelen", zegt Maas. Ilse Verhoeven, gemeenteraadslid in Overpelt, zal de lijst duwen: "Heel graag zet ik mijn schouders onder deze groep van mensen, die als een team naar de verkiezingen gaat met een sterk inhoudelijk verhaal. We zullen naar de kiezer trekken met een volledige lijst van 31 kandidaten." Op de Facebookpagina van de partij zullen de andere kandidaten op korte termijn worden voorgesteld. (BVDH)